Держать на контроле: совещание Путина с правительством РФ – все новости

Президент РФ Владимир Путин в среду, 9 декабря, проведёт очередное совещание с членами правительства. Свои доклады представят первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства Александр Новак, глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Встреча состоится в режиме видеоконференции.

На совещании будут обсуждать развитие отдельных высокотехнологичных направлений, а также актуальные вопросы текущей ситуации, уточнили в пресс-службе Кремля.

Подробности в трансляции ИА REGNUM.