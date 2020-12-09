ИА REGNUM

Держать на контроле: совещание Путина с правительством РФ – все новости

Президент РФ Владимир Путин в среду, 9 декабря, проведёт очередное совещание с членами правительства. Свои доклады представят первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства Александр Новак, глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Встреча состоится в режиме видеоконференции.

На совещании будут обсуждать развитие отдельных высокотехнологичных направлений, а также актуальные вопросы текущей ситуации, уточнили в пресс-службе Кремля.

Подробности в трансляции ИА REGNUM.

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