Джакарта, , 08:18 — REGNUM Министр обороны США Кристофер Миллер во время своего визита в Джакарту поднял вопрос Южно-Китайского моря, сообщает Sindonews.

Согласно информации посольства США в Джакарте, Кристофер Миллер провел встречу с министром обороны Индонезии Прабово Субианто, министром иностранных дел Ретно Марсуди и командующим вооруженными силами Хади Тджахджанто.

«Во время этих встреч Миллер подчеркнул важность двустороннего партнерства для министерства обороны и обеспечения безопасности Южно-Китайского моря и Индо-Тихоокеанского региона», — говорится в заявлении посольства США.

Известно, что во время встречи с Прабово Субианто стороны обсудили вопросы морской безопасности, оборонных закупок, обмена информацией и военного образования.

Министр обороны США и министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди обсудили коронавирус и региональную безопасность.

Кристофер Миллер также посетил мечеть Истикляль в Джакарте, которая является самой большой мечетью в Юго-Восточной Азии, и похвалил Индонезию как пример религиозной терпимости и плюрализма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Индонезиипризвала международное сообщество поддержать миротворческие силы ООН.

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