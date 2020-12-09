Тбилиси, , 08:18 — REGNUM Представители правящей партии «Грузинская мечта» и лидеры оппозиции 8 декабря провели четвертый раунд переговоров в резиденции посла США в Тбилиси. Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», рассказал журналистам исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.

«Переговоры продолжаются по очень многим направлениям, у нас есть успех. Этот процесс продолжается. О деталях говорить не можем, но по многим аспектам избирательной реформы мы согласовали позиции», — сказал Кобахидзе.

Он также выразил надежду, что лидеры всех оппозиционных партий подпишут соглашение о компромиссе. Один из лидеров партии «Лело для Грузии» Бадри Джапаридзе рассказал, что под двум из четырех вопросов есть прогресс.

«Есть четыре основных вопроса: досрочные выборы, вопрос политзаключенных, вопрос избирательной системы и вопрос избирательной администрации. По первым двум вопросам мы далеки друг от друга, по третьему и четвертому вопросам в определенной степени сблизились», — прокомментировал итоги переговоров Джапаридзе.

Сообщается, что на этой неделе планируется провести новый раунд переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, в оппозиционных партиях Грузии не признали итоги парламентских выборов, а депутаты от оппозиции отказались входить в парламент. Первое заседание новоизбранного парламента назначено на 11 декабря.

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