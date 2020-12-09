Джакарта, , 08:04 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди призвала международное сообщество поддержать миротворческие силы ООН, особенно во время пандемии, сообщает Sindonews.

«Пандемия усложнила задачи миротворческих сил ООН. Миротворцев ООН в настоящее время также просят внести свой вклад в борьбу с эпидемией», — заявила Ретно Марсуди.

Глава МИД Индонезии на встрече с несколькими аналитическими центрами, включая форум проблем Швеции, институт исследований безопасности Южной Африки и норвежский институт международных отношений подчеркнула важность обеспечения миссии по поддержанию мира ООН.

По словам Ретно Марсуди, силы, пользующиеся политической и финансовой поддержкой, смогут эффективно выполнять свой мандат. Кроме того, также считается важным обеспечить охрану здоровья сотрудников миссии ООН в разгар пандемии. Миротворческие силы также должны быть оптимально подготовлены.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия предлагает странам-членам АСЕАН сосредоточить внимание на работе по пяти направлениям, включая содействие работникам, пострадавшим от пандемии.

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