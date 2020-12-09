Самара, , 08:03 — REGNUM Владимир Бурыкин назначен на должность исполняющего обязанности руководителя департамента по вопросам противодействия коррупции и правопорядка Самарской области. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба областного правительства.

Соответствующие распоряжение подписал глава региона Дмитрий Азаров.

Сообщается, что Бурыкин имеет большой опыт работы в органах государственной безопасности. До августа 2010 года он занимал должность замначальника областного УФСБ, а после был руководителем ведомства в Калужской области. С начала 2017 года работал в центральном аппарате Федеральной службы безопасности.

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