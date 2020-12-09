Вашингтон, , 08:05 — REGNUM Обустройство «зоны хранения боеприпасов» на территории авиабазы Повидз в Польше профинансирует американское министерство обороны. Пентагон планирует выделить до $100 млн, следует из документа, опубликованного Инженерным корпусом Сухопутных войск США в Европе.

Проект предусматривает строительство 54 складов боеприпасов с грунтовой защитной толщей. Также планируется возвести подсобные помещения и эксплуатационные площадки, соорудить ограждения, проложить рельсовые пути и инженерные коммуникации, выполнить асфальтирование и монтаж вспомогательного оборудования.

Компании, желающие участвовать в строительстве, будут отбирать по определённым критериям. Они обязательно должны быть зарегистрированы в странах НАТО. Конкурсную процедуру объявят 18 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг объявил о намерении стран-участников вложить $260 млн в строительство военных объектов для американских войск в Польше.

Читайте также: НАТО вложит $260 млн в военную инфраструктуру в Польше