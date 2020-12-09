Кабул, , 07:56 — REGNUM Взрыв прогремел на военной базе в провинции Газни на востоке Афганистана, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя местных властей.

По предварительным данным, возле базы афганской армии взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. В результате взрыв погибли несколько человек. Также сообщалось о пострадавших в результате происшествия, однако точное число погибших и раненых не называется. Другие подробности инцидента также пока не сообщаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря заминированный автомобиль взорвался в провинции Кандагар в Афганистане. В результате взрыва получили ранения 33 человека. Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Читайте ранее в этом сюжете: В Афганистане в результате взрыва пострадали свыше 30 человек