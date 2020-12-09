Вашингтон, , 07:51 — REGNUM Команда кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена намерена пересмотреть деятельность американского минфина по санкционной политике, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, этим займется Адевале Адейемо, которого Байден намерен назначить на пост замглавы минфина. Он будет проверять деятельность ведомства по введению санкций в отношении лиц и организаций из других государств. В своей работе Адеймо будет сотрудничать и с разведслужбами США, которые, как предполагается, предоставят ему необходимую информацию.

При этом источники отмечают, что ряд сторонников Байдена считает санкции эффективным способом влияния на другие страны, поэтому решение кандидата в президенты пересмотреть подход к санкционной политике для них является неоднозначным.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил в надежду в установлении контакта с администрацией Джо Байдена. Он рассчитывает, что приход демократа к власти поможет установить диалог между Вашингтоном и Каракасом.

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