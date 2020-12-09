Скопье, , 08:21 — REGNUM Правительство Северной Македонии 8 декабря опубликовало заявление в связи с наложенным Болгарией вето на начало переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в Скопье подчеркнули, что македонская идентичность, основами которой является македонский язык и сами македонцы, не может выноситься на стол переговоров, и назвали «стратегической ошибкой» вето Болгарии, которое вновь затормозило процесс евроинтеграции страны.

При этом в Македонии подчеркнули, что внутренние демократические реформы будут продолжаться, несмотря на политику Софии.

Правительство продолжает придерживаться прежнего стратегического направления. Мы вступили в НАТО и направим страну в ЕС. Это наша обязанность — установить европейские стандарты внутри. Для нас нет другого пути или другой альтернативы. Будущее Македонии — в Европе.

Напомним, если в 2018 году под давлением Греции страна была переименована из Македонии в Северную Македонию, то теперь уже Болгария, также шантажируя страну вето на вступление в Евросоюз, добивается признания Скопье «болгарского происхождения» македонского языка и культуры, отказа от «притязаний на македонское меньшинство» в Болгарии. В стране проходят протесты против новых уступок и «деперсонализации» нации.

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