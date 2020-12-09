Вашингтон, , 07:29 — REGNUM План изменения жизни в Америке к лучшему по версии кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена включает массовую вакцинацию населения от коронавируса. Об этом 8 декабря сообщает агентство Reuters.

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Байден пообещал, что в США будут вакцинированы до 100 млн человек в течение первых 100 дней его нахождения в должности президента.

«За 100 дней мы сможем изменить течение болезни и изменить жизнь в Америке в лучшему», — цитирует агентство политика.

При этом кандидат от демократов призвал ужесточить требования к ношению масок. Такая мера, по его словам, должна стать обязательной в зданиях, принадлежащих федеральному правительству, и в общественном транспорте.

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