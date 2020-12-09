Оренбург, , 07:28 — REGNUM Минспорта Оренбургской области возглавит Сергей Салмин, который сейчас является главой Бузулука. Согласно губернаторскому указу, в должности министра Салмин начнет работать с 11 декабря, сообщает пресс-служба областного правительства.

Павел Самсонов освобождается от должности министра физической культуры и спорта Оренбургской области по собственному желанию с 10 декабря. Также с 10 декабря в отставку отправлен заместитель министра — начальник управления организационной работы министерства физической культуры и спорта Оренбургской области ГеннадийЛискун. У него истек срок действия служебного контракта.

Добавим, Сергей Салмин родился в 1975 году в Бузулуке. Трудовой путь начинал с работы тренером-преподавателем по самбо. С 1995 года в службе безопасности нефтяных компаний, а в 2002 году начинает собственный бизнес. В эти годы Салмин заканчивает Московский финансово-промышленный университет «Синергия» по специальности «Юриспруденция». В 2017 году в этом же университете он завершил обучение в магистратуре по специальности «Управление персоналом».

В 2007 году создал ООО «Спорт-Сити» — современный фитнес-центр, в составе которого также центр кинезитерапии (лечения суставов и позвоночника) и центр раннего развития детей. В 2006 году избран президентом федерации самбо Оренбургской области.

В 2015 году становится председателем Совета депутатов Бузулука. В 2016 году избран депутатом Законодательного собрания Оренбургской области. В 2018 году становится главой Бузулука.