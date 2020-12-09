Токио, , 07:26 — REGNUM Правительство Японии направило протест Китаю по дипломатическим каналам в связи с появлением китайских патрульных кораблей у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) 9 декабря. Об этом генеральный секретарь правительства страны Кацунобу Като сообщил в ходе регулярной пресс-конференции.

«Япония выразила протест Китаю в связи с вторжением в территориальные воды», — сказал Като. Генсек правительства подчеркнул, что Япония и впредь намерена «прилагать все усилия для наблюдения за ситуацией в районе островов Сенкаку, а также спокойно и решительно взаимодействовать с китайской стороной по этому вопросу».

Напомним, что вопрос о ситуации в районе спорных островов поднимался в ходе встречи Кацунобу Като с министром иностранных дел Китая Ван И, который 24−25 ноября находился в Японии с официальным визитом.

Как сообщало ИА REGNUM, Япония выразила Китаю «озабоченность» в связи с конфликтной ситуацией в районе островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, а также вокруг Гонконга.

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