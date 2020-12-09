Приштина, , 09:00 — REGNUM Министр иностранных дел и диаспоры Косово Мелиза Харадинай-Стубла 8 декабря провела телефонный разговор с послом Черногории в Косово албанцем Фернатом Диношей в связи со скандалом, вызванным публикацией минздрава страны.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, новый министр здравоохранения страны Елена Боровинич-Бойвоич 8 декабря опубликовала меры по противодействию расширения коронавируса в стране, где в графе о порядке въезда и выезда в страну Косово было отмечено звездочкой.

Черногория признала Косово в 2008 году и во всех официальных документах в стране оно пишется без знака звездочки. Только в исключительных случаях звездочку ставят, когда на международных встречах вместе находятся представители Косово и Сербии. В СМИ публикация была воспринята как сигнал о готовности правительства отозвать признание, однако в Подгорице произошедшее назвали «технической ошибкой».

После разговора Харадинай-Стублы и Диноши МИД Косово опубликовал заявление о том, что злосчастная звездочка была поставлена ненамеренно, и что техническая ошибка была вскоре исправлена.

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