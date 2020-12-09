Приштина, , 08:38 — REGNUM Глава Альянса за будущее Косово и бывший премьер-министр республики Рамуш Харадинай 7 декабря в эфире передачи Debat Plus на канале RTV Dukagjini заявил, что в годы косовской войны он был «ангелом своей страны», посланным Богом, чтобы спасти невинных людей.

Напомним, Харадинай был одним из лидеров Армии освобождения Косово (алб. УЧК), которая вела борьбу против регулярных частей сербской армии и сербских полицейских.

ИА REGNUM) считаю ангелами, и Америку, которая устроила бомбежки Серюии. После войны и я совершал политические ошибки. Рамуш Харадинай Теперь я в политике и я не ангел. Я и моих соратников (по УЧК —) считаю ангелами, и Америку, которая устроила бомбежки Серюии. После войны и я совершал политические ошибки.

При этом политик заявил, что родственники убитых в годы косовской войны имеют право требовать правосудия и не должны делать уступок Сербии.

Напомним, в 2019 году Харадинай оставил пост премьер-министра из-за вызова в Специальный трибунал по Косово из-за обвинений в совершении военных преступлений. Однако на данный момент политик чувствует себя в безопасности и намерен побороться за пост президента.

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