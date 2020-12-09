Вашингтон, , 07:09 — REGNUM Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден планирует выдвинуть на пост главы Пентагона отставного генерала Ллойда Остина. Об этом 8 декабря написал на своей странице в Twitter.

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«Я знаю генерала Остина. Я доверяю ему. Потому что я знаю, как он реагирует на давление», — написал он.

Дополнительно вероятное назначение прокомментировали в избирательном штабе Байдена. Там отметили, что Остин отлично справлялся со службой в Вооружённых силах США на протяжении четырёх десятилетий, обладает глубоким опытом и имеет множество наград.

Ранее, напомним, о возможном выдвижении Остина на должность американского министра обороны сообщали СМИ.

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