Скопье, , 07:31 — REGNUM Министр Германии по европейским делам Майкл Рот 8 декабря заявил, что Болгария намерена вновь наложить вето на рамки перегоров о вступлении Северной Македонии в Евросоюз на предстоящем 17 декабря заседании Совета ЕС.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, дипломат расценил это решение как «серьезную политическую ошибку» и заявил, что данное решение не будет поддержано другими странами-членами ЕС.

Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи назвал болгарское вето сильным ударом по европейской политике.

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9 декабря Специальный представитель правительства Македонии по Болгарии Владо Бучковски начнет работу в Софии, нацеленную на то, чтобы убедить болгарское руководство снять вето.

Напомним, если в 2018 году под давлением Греции страна была переименована из Македонии в Северную Македонию, то теперь уже Болгария, также шантажируя страну вето на вступление в Евросоюз, добивается признания Скопье «болгарского происхождения» македонского языка и культуры, отказа от «притязаний на македонское меньшинство» в Болгарии. В стране проходят протесты против новых уступок и «деперсонализации» нации.

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