Каракас, , 06:03 — REGNUM Покушение на венесуэльского президента Николаса Мадуро готовилось в день парламентских выборов в Венесуэле 6 декабря. Об этом сам глава государства заявил 8 декабря в ходе пресс-конференции.

По его словам, за подготовкой убийства стояли власти Колумбии, включая колумбийского лидера Ивана Дуке. Мадуро отметил, что план злоумышленников удалось сорвать. Для этого президент был вынужден сменить избирательный участок, на котором он голосовал.

Глава Венесуэлы считает, что Дуке ненавидит Боливарианскую республику и желает развязать против нее войну.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября Николас Мадуро заявил, что президент США Дональд Трамп якобы одобрил убийство венесуэльского лидера. По словам главы Венесуэлы, за его голову предлагалось вознаграждение в размере $ 15 млн.

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