Новосибирск, , 05:26 — REGNUM В Новосибирской области в 2020 году проведено более 100 антикоррупционных проверок. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Коррупция Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

«Привлечено к ответственности более 90 служащих, в отношении более 16 служащих приняты меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, организовано обучение по антикоррупционной тематике более 90 служащих, для популяризации в обществе антикоррупционных стандартов и развития общественного правосознания проведено более 2300 мероприятий антикоррупционной направленности», — уточнили в обладминистрации.

Власти подчёркивают, что в регионе ведётся работа надсовершенствованием мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.