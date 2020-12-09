Москва, 9 декабря 2020, 05:21 — REGNUM Сам факт распада Советского Союза говорит о том, что люди в стране потеряли дух и понимание, какой кровью и потом предыдущих поколений она строилась, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Он отметил, что, если человек любит и понимает для чего он существует и какой ценой была завоевана твоя земля и твоя страна, он никогда не сможет поднять руку на ее уничтожение ни за какие обещания или перспективы. И когда начался процесс уничтожения СССР стало понятно, что случилась большая беда, отметил Кургинян.