Москва, , 05:21 — REGNUM Сам факт распада Советского Союза говорит о том, что люди в стране потеряли дух и понимание, какой кровью и потом предыдущих поколений она строилась, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Внутри всего этого есть что-то отдающее соблазном, какое-то ощущение падшести. Я светский человек и не хочу до конца использовать религиозные категории, но мне кажется, в сфере духа, истории и гражданства тоже есть грех, тоже есть падение, то есть самоуничтожение в этом есть, какой-то внутренний дух смерти, который выл на этих площадях», — заявил Кургинян.

Он отметил, что, если человек любит и понимает для чего он существует и какой ценой была завоевана твоя земля и твоя страна, он никогда не сможет поднять руку на ее уничтожение ни за какие обещания или перспективы. И когда начался процесс уничтожения СССР стало понятно, что случилась большая беда, отметил Кургинян.