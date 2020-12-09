Москва, , 05:10 — REGNUM С гибелью Советского Союза мир утратил альтернативу и развязал руки США, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Мир оказался без альтернативы. Что бы там не называли, коммунизм был хороший, или плохой, но было ощущение, что есть какие-то разные варианты развития человечества. Значит возникла безальтернативность… Американцы сошли с ума и начали вести себя просто как разбойник с большой дороги, и только крах Советского Союза дал им возможность — это делать. Европа вошла в какое-то состояние безумия, весь расклад сдвинулся, мы движемся в какой-то ужас общемировой и до сих пор еще не понимаем, что запуск этого ужаса произошел тогда, в этом Беловежье», — заявил Кургинян.

По его словам, можно как угодно называть распад Советского Союза — ошибкой, преступлением, но точнее здесь определение гражданского греха, что немого серьезнее, чем любое преступление.

При уничтожении СССР были попраны все нормы конституции и законодательства страны: Совет Народных Депутатов не имел права самораспуститься, как он это сделал, в то время как Верховный Совет СССР не имел права утереться и сказать, что он в этой ситуации не при чем. А самое главное, ни в каком бреду сумасшедшего нельзя было бы представить, чтобы источником распада страны стал провал ГКЧП, отметил политолог.

Напомним, что 8 декабря 1991 года Белорусской ССР, РСФСР и Украинской ССР в обход всех норм международного права, Конституции СССР в Беловежской пуще были подписаны соглашения об упразднении СССР как субъекта международного права.