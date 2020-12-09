Москва, 9 декабря 2020, 05:10 — REGNUM С гибелью Советского Союза мир утратил альтернативу и развязал руки США, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, можно как угодно называть распад Советского Союза — ошибкой, преступлением, но точнее здесь определение гражданского греха, что немого серьезнее, чем любое преступление.
При уничтожении СССР были попраны все нормы конституции и законодательства страны: Совет Народных Депутатов не имел права самораспуститься, как он это сделал, в то время как Верховный Совет СССР не имел права утереться и сказать, что он в этой ситуации не при чем. А самое главное, ни в каком бреду сумасшедшего нельзя было бы представить, чтобы источником распада страны стал провал ГКЧП, отметил политолог.
Напомним, что 8 декабря 1991 года Белорусской ССР, РСФСР и Украинской ССР в обход всех норм международного права, Конституции СССР в Беловежской пуще были подписаны соглашения об упразднении СССР как субъекта международного права.