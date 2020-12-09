Москва, 9 декабря 2020, 04:55 — REGNUM Распад Советского Союза — это нечто намного большее, чем геополитическая катастрофа, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Кургинян отметил, что совершенно согласен с определением распада советского союза как мировой геополитической катастрофы, которое дал президент России Владимир Путин, однако считает это определение далеко не полным, поскольку речь идет чем-то гораздо большем и более серьезном.
Он добавил, что распад СССР залил кровью всю страну, достаточно вспомнить, как сдирали с младенцев кожу ваххабиты в Таджикистане и отрубали людям головы мотыгами. Всему этому ужасу был дан ход распадом СССР.
Напомним, что 8 декабря 1991 года Белорусской ССР, РСФСР и Украинской ССР в обход всех норм международного права, Конституции СССР и норм морали и исторической ответственности перед предками, потомками и ныне живущими в Беловежской пуще были подписаны соглашения об упразднении СССР как субъекта международного права.