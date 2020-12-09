Москва, , 04:55 — REGNUM Распад Советского Союза — это нечто намного большее, чем геополитическая катастрофа, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Кургинян отметил, что совершенно согласен с определением распада советского союза как мировой геополитической катастрофы, которое дал президент России Владимир Путин, однако считает это определение далеко не полным, поскольку речь идет чем-то гораздо большем и более серьезном.

«Это катастрофа смыслов, в каком-то смысле катастрофа практически религиозная, то есть метафизическая. Это такая катастрофа, результаты которой с каждым десятилетием все сильнее и сильнее ощущаются. Дело не в том, что народы России потеряли что-то, а русский народ потерял больше других… Образовались колоссальные последствия экономических реформ — этот русский крест, и смерть огромного количества людей, колоссальные жертвы по окраинам: в Таджикистане сотни тысяч погибло, никто до сих пор точно не посчитал», — заявил Кургинян.

Он добавил, что распад СССР залил кровью всю страну, достаточно вспомнить, как сдирали с младенцев кожу ваххабиты в Таджикистане и отрубали людям головы мотыгами. Всему этому ужасу был дан ход распадом СССР.

Напомним, что 8 декабря 1991 года Белорусской ССР, РСФСР и Украинской ССР в обход всех норм международного права, Конституции СССР и норм морали и исторической ответственности перед предками, потомками и ныне живущими в Беловежской пуще были подписаны соглашения об упразднении СССР как субъекта международного права.