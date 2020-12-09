Вашингтон, , 03:20 — REGNUM Проект оборонного бюджета США одобрило две трети Палаты представителей американского Конгресса. Теперь проект сможет преодолеть вето, которое намерен наложить на него американский лидер Дональд Трамп.

После одобрения законопроект поступит на рассмотрение в Сенат, где в ближайшее время состоится голосование. При этом американские СМИ ожидают, что сенаторы также одобрят проект подавляющим большинством. После этого проект военного бюджета поступит на подпись Трампу, который намерен на него наложить вето.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп объявил о намерении наложить вето на законопроект об оборонном бюджете на 2021 финансовый год. Этот проект предусматривает санкции против Турции за приобретение российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

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