Вашингтон, , 02:49 — REGNUM Предоставление Украине $250 млн в качестве помощи со стороны американских властей одобрила Палата представителей Конгресса США, сообщается на сайте законодательного органа.

Эти средства заложены в рассматриваемом конгрессменами проекте военного бюджета страны на 2021 финансовый год. Они должны пойти «на поддержку и помощь украинским вооруженным силам».

Следующим этапом станет рассмотрение этой инициативы в американскими сенаторами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности США опубликовало доклад, в котором говорится, что сумма, затраченная США на поставки военной продукции Украине, составила более $510 млн, что является рекордом.

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