Вашингтон, , 02:23 — REGNUM Претендентов на посты министров строительства и сельского хозяйства США выбрал кандидат на пост главы Белого дома, демократ Джо Байден, сообщает информационный портал Axios.

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По сведениям журналистов, министерство сельского хозяйства страны может возглавить бывший губернатор штата Айова Том Вилсак, а министерство жилищного строительства и городского развития — член Палаты представителей Конгресса США от штата Огайо Марша Фадж.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря Джо Байден объявил, что экс-глава ФРС США Джанет Йеллен станет кандидатом на пост американского министра финансов в случае победы на президентских выборах претендента от демократов.

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