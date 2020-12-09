Париж, 9 декабря 2020, 01:48 — REGNUM В Ереване выражают обеспокоенность в связи с возвращением армянского населения в Нагорный Карабах, заявил 8 декабря журналистам глава МИД Армении Ара Айвазян по итогам переговоров в Париже с французским коллегой Жан-Ив Ле Дрианом.
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"Я выразил озабоченность Армении, в том числе относительно безопасного и достойного возвращения в места своего проживания армянского населения, покинувшего Арцах в дни войны, и немедленного обмена военнопленными и возвращения тел погибших», — сказал он.
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По словам министра, развязанная Азербайджаном и поддержанная Турцией агрессия спровоцировала «непростую ситуацию» в регионе, и она стала предметом переговоров глав МИД Армении и Франции. Айвазян отметил, что в ходе визита в Париж он обсудил дальнейший ход мирного переговорного процесса, а также шаги по нормализации ситуации.
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