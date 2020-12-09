Вашингтон, , 01:47 — REGNUM Юрист президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани, заболевший коронавирусной инфекцией, выпишется из больницы с выздоровлением 9 декабря, сообщает агентство Reuters.

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«Я думаю, меня выпишут завтра утром», — заявил он.

Сам Джулиани заявил, что чувствует себя хорошо, симптомов коронавирусной инфекции почти нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что тест на коронавирус его юриста Рудольфа Джулиани показал положительный результат. Сам американский лидер пожелал ему скорейшего выздоровления и добавил, что Джулиани «без устали работает» для выявления фактов нарушений на выборах.

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