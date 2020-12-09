Гаррисберг, США, , 01:40 — REGNUM Иск о пересмотре итогов выборов президента США в американском штате Пенсильвания отклонил Верховный суд страны, сообщает издание The Washington Post.

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Решение инстанции было принято без объяснений. Заявление группы республиканцев касалось отмены результатов голосования в Пенсильвании. До этого решения иск отклонили три суда региона, в том числе и Верховный суд штата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генпрокурор американского штата Техас и власти этого региона подали в Верховный суд США заявление с требованием отметить итоги выборов президента США в четырех других штатах — Висконсин, Пенсильвания, Джорджия и Мичиган, поскольку, по мнению истцов, голосование в них было проведено с нарушением законодательства.

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