Тегеран, , 08:01 — REGNUM 8 декабря министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем твиттере изложил подробности переговоров со своим сирийским коллегой Фейсалом Мекдадом. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Рад был принять моего старого друга Фейсала Мекдада в его первой зарубежной поездке в качестве министра иностранных дел Сирии», — написал Зариф в своем твиттере.

«На повестке дня: сосредоточиться на развитии политических, экономических и культурных отношений и продвижении борьбы с терроризмом», — отметил он, подчеркнув, что акцент делается на полной поддержке Ираном Астанинского мирного процесса.

Мекдад прибыл в Тегеран поздно вечером 6 декабря по приглашению министра иностранных дел Ирана Мохаммеда Джавада Зарифа. Сирийский чиновник и сопровождавшая его делегация были встречены по прибытии рядом высокопоставленных должностных лиц иранского министерства иностранных дел и сотрудников сирийского посольства в Тегеране.