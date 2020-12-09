Тегеран, , 08:16 — REGNUM 8 декабря министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами заявил, что страна полна решимости сотрудничать в восстановлении Сирии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

На встрече с прибывшим с визитом министром иностранных дел Сирии Фейсалом Мекдадом бригадный генерал Хатами поздравил его с назначением на пост министра иностранных дел арабского государства. Далее он отметил решимость Исламской Республики Иран продолжать сотрудничество с Сирией на этапе восстановления страны.

Мекдад, со своей стороны, осудил недавний террористический акт, совершенный неизвестной группой лиц в отношении иранского учёного Мохсена Фахризаде. Он подчеркнул:

«Для меня большая честь, что Исламская Республика Иран и ее вооруженные силы продолжают двигаться вперед, несмотря на враждебность Соединенных Штатов и израильского режима, и, конечно же, эти убийства не остановят Иран от развития в научной и оборонной сферах».

Глава научно-исследовательской и инновационной организации министерства обороны Ирана Мохсен Фахризаде был убит террористами в результате теракта близ Тегерана 27 ноября.

Ранее верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи в своем послании распорядился наказать всех лиц, причастных к этому теракту.