Тегеран, 9 декабря 2020, 08:27 — REGNUM 8 декабря официальный представитель иранского правительства Али Рабиеи заявил, что ядерная сделка, известная как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) не нуждается в пересмотре или новых участниках. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Рабиеи сделал эти замечания на своем еженедельном брифинге, сделанном в режиме видеоконференции. Отвечая на вопрос о просьбе некоторых стран, включая Японию и прибрежные государства Персидского залива, принять участие в переговорах по СВПД, иранский чиновник подчеркнул, что Иран приветствует роль Токио как друга и важнейшего партнера.
«По СВПД никаких переговоров вестись не будет», — сказал он, отметив, что никакие новые участники не присоединятся к ядерной сделке 2015 года. «Единственный оставшийся вопрос заключается в том, что все стороны должны вернуться к своим обязательствам по международной сделке», — подчеркнул Рабиеи.