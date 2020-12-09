Тегеран, , 08:36 — REGNUM 8 декабря министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем заявлении сослался на попытки некоторых государств принять участие в переговорах с Исламской Республикой, заявив, что страна не будет вести никакие переговоры с Западом по ближневосточному региону. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Похоже, что некоторые соседние государства просят Запад принять участие в переговорном процессе с Ираном!» — написал Зариф в своем твиттере на арабском языке, отметив: «Мы не ведем переговоров с западными странами по этому региону. Их вмешательство лежит в основе существующих проблем».

Говоря о текущей ситуации в регионе и мире в целом, иранский дипломат подчеркнул:

«Мы всегда были готовы к диалогу с нашими соседями, и мы поддерживали его во время принятия проектов региональной безопасности в 1986 году, регионального диалога в 2016 году и Ормузской мирной инициативы в 2019 году».