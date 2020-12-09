* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Тегеран, , 08:49 — REGNUM 8 декабря секретарь Высшего Совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что ячейки *ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) активно действуют в регионе, пользуясь поддержкой США. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на встрече с министром иностранных дел Сирии Фейсалом Мекдадом, Шамхани призвал положить конец присутствию США в ближневосточном регионе.

Говоря о стратегических отношениях между Ираном и Сирией и высоко оценивая роль дружественной страны в региональном сопротивлении израильскому оккупационному режиму и его экспансионистскому авантюризму на палестинских территориях, иранский чиновник отметил важность дальнейшего развития связей Тегерана и Дамаска.

Он призвал международное сообщество решительно выступить против бесчеловечного режима Израиля с целью установления прочного мира. Шамхани подчеркнул: «Мир без израильского режима обеспечит себе безопасность».

«Правители, которые нормализуют отношения с фальшивым режимом Израиля, будут иметь судьбу не лучше, чем у Муаммара Каддафи и Омара аль-Башира», — сообщил он.

Между тем Мекдад высоко оценил всестороннюю поддержку, оказываемую Ираном сирийскому народу в борьбе с терроризмом и другими угрозами.