Тегеран, , 08:56 — REGNUM Ряд политических, культурных, религиозных деятелей, а также группа иностранных послов и дипломатов в Сербии оставили свои подписи в электронной памятной книге по случаю мученической кончины выдающегося иранского ученого Мохсена Фахризаде. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Среди тех, кто направил свои соболезнования, были министр иностранных дел Сербии Никола Селакович и советник президента страны по вопросам внешней политики Татьяна Йович.

«Мы опечалены трагической смертью доктора Мохсена Фахризаде, выдающегося иранского физика-ядерщика и ученого. Я передаю свои искренние соболезнования народу Исламской Республики Иран и семье погибшего», — говорится в послании Селаковича.

Тем временем некоторые члены парламента, бизнесмены и десятки сербов, заинтересованных в сотрудничестве с Ираном, подписали памятную книгу, которая была открыта в электронном виде посольством Ирана в Белграде в связи с нынешней ситуацией, вызванной пандемией COVID-19.