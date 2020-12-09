Тегеран, , 08:58 — REGNUM 8 декабря спикер иранского парламента Мохаммад Бакер Калибаф резко осудил усилия Израиля по нормализации отношений с некоторыми исламскими государствами, заявив, что в нынешних условиях Ближневосточный регион не добьётся обеспечения устойчивой безопасности. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

На встрече с прибывшим с визитом министром иностранных дел Сирии Фейсалом Мекдадом иранский спикер поздравил его с назначением на пост министра иностранных дел дружественного арабского государства.

Отметив необходимость укрепления двусторонних связей в различных областях, он заявил о наличии братских отношений между двумя странами.

«Уровень двустороннего сотрудничества должен быть повышен путем диалога и консультаций между официальными лицами двух государств», — сообщил Калибаф.

Спикер парламента подчеркнул, что исламское сообщество должно противостоять нормализации отношений с израильским режимом, охарактеризовав данную меру как нежелательный акт.

Министр иностранных дел Сирии, со своей стороны, передал свои соболезнования в связи с убийством иранского ученого Мохсена Фахризаде.