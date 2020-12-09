Тегеран, , 13:01 — REGNUM 7 декабря старший советник Верховного лидера Исламской революции аятоллы Сейеда Али Хаменеи заявил, что сопротивление сирийского народа сорвало заговоры врагов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 8 декабря.

В ходе встречи с прибывшим с визитом министром иностранных дел Сирии Фейсалом Мекдадом иранский советник Али Акбар Велаяти обсудил региональные события и пути улучшения двусторонних отношений.

Высоко оценив сопротивление сирийского народа против враждебных государств, он отметил, что такие усилия укрепили движение сопротивления в регионе и не позволили врагам осуществить свои планы.

«Несомненно, Сирия играет фундаментальную и решающую роль на фронте сопротивления, страна заплатила высокую цену за то, чтобы играть эту роль, но сегодня, как никогда, она продолжает свой путь обретения независимости», — сказал Велаяти.

Отметив, что успех Сирии был достигнут усилиями президента Башара Асада и общественной поддержкой, иранский чиновник заявил, что сирийскому народу с помощью других стран удалось сорвать международные заговоры с участием около 80 колониальных держав.