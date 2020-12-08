Вашингтон, , 23:52 — REGNUM Министерство финансов США ввело санкции против иранского Международного университета имени Аль-Мустафы, 8 декабря сообщает агентство Reuters.

Также минфин США ввел санкции против иранского дипломата, посланника Тегерана в йеменской Сане Хасана Ирлу, а также пакистано-иранского бизнесмена Юсефа Али Мураджа.

Введение санкций против двух лиц и духовного университета объясняется их связью с силами «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции.

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