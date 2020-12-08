Вашингтон, , 23:45 — REGNUM Кандидат в президенты США Джозеф Байден заявил, что за первые 100 дней после вступления в должность главы государства планирует создать условия для вакцинирования от коронавируса не менее 100 млн человек, сообщает 8 декабря ТАСС.

По его словам, новая администрация Белого дома будет работать над тем, чтобы за 100 дней было сделать как минимум 100 млн прививок от COVID-19.

О каких именно вакцинах идет речь, Байден не уточнил. Напомним, в США пока еще не испытана собственная вакцина от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, действующий президент США Дональд Трамп не признает итоги голосования на президентских выборах, заявляет о целом ряде грубых фальсификаций и требует их пересмотра.

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