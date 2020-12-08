Вашингтон, , 23:34 — REGNUM Генеральный прокурор и власти штата Техас подали иск в Верховный суд США с требованием объявить недействительными итоги голосования на президентских выборах в четырех штатах, благодаря которым демократ Джо Байден получил большинство голосов, сообщает 8 декабря телеканал CNBC.

В исковом заявлении генеральный прокурор Техаса Кен Пэкстон утверждает, что голосование в штатах Висконсин, Пенсильвания, Джорджия и Мичиган было проведено с нарушениями конституции, а власти этих штатов нарушали электоральное законодательство под предлогом экстремальных условий пандемии коронавируса.

Стоит отметить, что Верховный суд США не обязан принимать к рассмотрению такое исковое заявление.

Как сообщало ИА REGNUM, действующий президент США Дональд Трамп не признает итоги голосования на президентских выборах, указывая на многочисленные грубые фальсификации и заявляя, что только благодаря подтасовкам большинство голосов отдано его конкуренту Байдену.

Читайте ранее в этом сюжете: Байден заявил, что возлагает надежды на Энтони Фаучи

Читайте развитие сюжета: Байден пообещал 100 млн прививок за первые 100 дней своего президентства