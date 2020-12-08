Вашингтон, , 23:23 — REGNUM О больших надеждах на главного инфекциониста США Энтони Фаучи, который станет главным советником избранного президента Штатов по медицинским вопросам, выразил будущий глава государства Джо Байден, передаёт 8 декабря CNN.

Следите за развитием событий в трансляции: «Байден получает власть в США и намерен отменить законы Трампа — все новости»

Комментируя согласие Фаучи занять пост главного советника президента по медицине, Байден отметил, что знает этого человека «много лет».

Избранный президент США выразил надежду на то, что Фаучи станет докладывать ему «ту информацию, которая необходима, а не ту, которую хотелось бы услышать».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Фаучи, «прославившийся» на ковидной истерии в США, 4 декабря заявил, что согласился принять предложение Байдена и стать его главным советником по медицине. Он же является главным советником по медицине и при нынешнем, 45-м президенте США Дональде Трампе.

Читайте ранее в этом сюжете: Главный инфекционист США Фаучи будет старшим советником Байдена

Читайте развитие сюжета: Генпрокурор Техаса предложил отменить результат выборов в четырех штатах