Кишинёв, , 23:09 — REGNUM Идея избранного президента Молдавии Майи Санду о досрочных выборах имеет право на существование, только её нужно цивилизованно обсуждать, заявил 8 декабря действующий президент республики Игорь Додон в интервью N4.

Додон «Решение о досрочных выборах должно быть принято в ходе переговоров между Партией социалистов Республики Молдова и Партии действия и солидарности».

Действующий президент Молдавии добавил, что «дату досрочных выборов и совместные действия на этот счёт» также нужно согласовывать.

По его словам обе партии могут договориться и заблокировать работу депутатов, а затем Санду сможет подписать указ о роспуске парламента.

Он добавил, что возглавляемая им Партия социалистов Республики Молдова предпримет шаги для проведения в республике досрочных парламентских выборов осенью 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Санду, чтобы сменить парламент, в котором её Партия действия и солидарности находится в меньшинстве, уже задействовала «улицу».

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