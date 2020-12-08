Париж, , 23:09 — REGNUM Во Франции всего за время пандемии умерли 55 798 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 377 пациентов. Об этом во вторник, 8 декабря, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

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По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 13 713 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 2,3 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, в Европе с начала 2020 года было официально зафиксировано 20 миллионов случаев заражения вирусом SARS-CoV-2.

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