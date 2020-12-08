Каракас, , 22:54 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что президент США Дональд Трамп в начале своего срока пытался наладить отношение с венесуэльским правительством, но этому помешал американский «истеблишмент».

Мадуро сообщил на пресс-конференции в Каракасе 8 декабря, что в начале 2017 года вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, тогда глава МИДа, была приглашена на инаугурацию Трампа, но не смогла присутствовать.

Кроме того, посредник от президента США пригласил его встретиться с Трампом во время Генассамблеи ООН в конце 2018 года, однако эти переговоры не состоялись, так как не были включены в повестку американскими чиновниками.

Мадуро также призвал будущую администрацию избранного американского президента Джо Байдена «открыть возможность диалога между Венесуэлой и США».

Отметим, в 2019 году США и Венесуэла разорвали дипломатические отношения. Администрация Трампа ввела против Венесуэлы и венесуэльских политиков жесткие санкции.

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