Сулеймания, Ирак, , 22:27 — REGNUM Шесть человек погибли при подавлении протестов в провинции Сулеймания (Курдский автономный район, Ирак), передаёт 8 декабря Al Arabiya.

Как рассказали очевидцы, люди погибли при разгоне протестов в одном из населённых пунктов: силовики открыли по протестующим огонь.

Ранее ИА REGNUM сообщало о четырёх погибших в Сулеймании. Протесты вызваны тяжёлым социальным положением жителей региона. Стоит отметить, что протесты в ряде городов переросли в серьёзные беспорядки.

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