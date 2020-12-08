Каракас, , 22:16 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что надеется наладить контакт с администрацией избранного президента США Джо Байдена, 8 декабря сообщает агентство Reuters.

«Мы надеемся, что после прихода к власти нового правительства Джо Байдена у них будет время подумать, и мы надеемся, что они откроют возможность диалога между Венесуэлой и США» , — заявил Мадуро на пресс-конференции в Каракасе.

Администрация президента США Дональда Трампа не считает Мадуро легитимным президентом Венесуэлы и поддерживает лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо. Поддержка сопровождается режимом жестких санкций против Венесуэлы.

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