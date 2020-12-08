Париж, , 22:04 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к «международному сотрудничеству» в деле обеспечения здоровья «живых организмов», включая «людей, животных и окружающую среду», в рамках серии научных конференций, организуемых инновационной компанией Planet A.

Как сообщает Le Figaro, во вторник, 8 декабря, глава государства заявил в видеообращении, продемонстрированном на закрытии научных конференций, что «мировая пандемия — это звоночек, который должен нас всех беспокоить».

Он также призвал на международном уровне принять «сквозной подход, который включает здоровье общества, животных, планеты на всех уровнях: локальном, национальном и планетарном».

Напомним, 8 декабря Макрон объявил о проведении конференции по реформе полиции, в которой примут участие представители органов правопорядка, мэры, депутаты, граждане страны и сам лидер государства.

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