Париж, , 22:03 — REGNUM Национальная финансовая прокуратура Франции потребовала для бывшего президента Николя Саркози наказания в виде четырех лет лишения свободы по делу о коррупции. Об это во вторник, 8 декабря, сообщает Le Figaro.

Бывший президент может получить четыре года, два из которых — без права на условно-досрочное освобождение, а его адвокат и предполагаемый сообщник — Тьерри Эрзог — рискует на пять лет лишиться права работать юристом.

Напомним, экс-президента Франции обвиняют в создании «коррупционного соглашения» с собственным адвокатом Эрзогом, согласно которому Саркози якобы собирался«оказать помощь» тогдашнему генеральному прокурору в Кассационном суде Жильберу Азиберу в виде высокого поста в Монако в обмен на предоставление данных по расследованию дела о нелегальном финансировании его президентской компании в 2007 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября во Франции начался процесс над бывшим президентом страны Николя Саркози, обвиняемом в коррупции, но тут же был перенесен из-за болезни одного из важных фигурантов дела.

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