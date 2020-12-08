Тегеран, , 21:41 — REGNUM Задержаны несколько человек, причастных к убийству физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, сообщил 8 декабря помощник председателя парламента Ирана по международным вопросам Хосейн Амир Абдоллахиан телеканалу Al-Alam.

«Лица, участвовавшие в реализации этого убийства, часть из которых установлена и даже задержана нашими службами безопасности, не уйдут от правосудия», — сказал Абдоллахиан.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября в иранской провинции Тегеран был застрелен физик-ядерщик, глава организации исследований и инноваций при минобороны Ирана Мохсен Фахризаде.

Власти Ирана обвинили в этом Израиль и запрещенную в стране «Организацию моджахедов иранского народа», а также пообещали отомстить за убийство ученого.

Читайте ранее в этом сюжете: Иран подтвердил версию об использовании спутника при убийстве физика