Брюссель, , 22:02 — REGNUM Представитель Евросоюза на переговорах с Великобританией по торговому соглашению после выхода страны из организации Мишель Барнье заявил, что Brexit без сделки кажется ему более вероятным, чем достижение соглашения до финальной даты 31 декабря 2020 года.

Как сообщает Reuters, во вторник, 8 декабря, Барнье уведомил министров иностранных дел стран-членов ЕС, что, по его мнению, выход Великобритании без соглашения более вероятен, чем заключение сделки до окончания переходного периода, и призвал их начать осуществление планов на случай «жесткого» Brexit.

Несмотря на то, что переходный период по Brexit завершится уже 1 января 2021 года, переговоры между Великобританией и Евросоюзом все еще не привели к заключению сделки из-за разногласий сторон по вопросам регулирования рыболовства, правил справедливой торговой конкуренции и механизма разрешения споров.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря заместитель министра иностранных дел Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что «не хочет пока говорить, что переговоры»о будущих торговых отношениях между Евросоюзом и Великобританией после выхода последней из организации «оказались провальными».

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