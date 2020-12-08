Бишкек, , 21:07 — REGNUM Во время массовых беспорядков, разгоревшихся в Киргизии после парламентских выборов, местные жители захватили филиал ГП «Кыргызкомур» и украли с месторождения «Кара-Кече» уголь на 1 млн сомов (877 тысяч рублей), пишет «Kaktus.media».

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По информации представителей госпредприятия, нападение организовал криминальный авторитет Мурат Кадыркулов по кличке «Саяк».

Нападавшие вывезли украденный уголь на машинах, госномера которых были установлены благодаря записям с камер видеонаблюдения. После этого милиционеры вышли на их владельцев, что позволило взыскать с мародеров 700 тысяч сомов (614 тысяч рублей).

ИА REGNUM напоминает, что 4 октября 2020 года в Киргизии прошли парламентские выборы, а 5 октября недовольные итогами голосования оппозиционные партии устроили митинги, которые сразу же переросли в массовые беспорядки и привели к захвату протестующими Белого дома и отставке президента и правительства.

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