Киев, , 21:08 — REGNUM ЕC не очень доволен тем, как власти Украины выходят из конституционного кризиса, и готов помочь Киеву в этом процессе.

Об этом было заявлено 8 декабря в ходе переговоров вице-президента Европейской комиссии, высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля и комиссара ЕС по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливера Варгеи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Согласно информации Европейской службы внешних связей, Боррель подчеркнул важность возобновления уголовной ответственности за ложь в декларациях, напоминая о необходимости решения вопросов, связанных с недавним решением конституционного суда Украины (КСУ).

Европейский чиновник также отметил, что недавно проголосованный Радой закон о декларировании активов, даже если является шагом в правильном направлении в ответ на решение КСУ от 27 октября 2020 года, имеет «несколько недостатков и не создает необходимого средства для сдерживания и предотвращения коррупции».

Согласно источнику, Боррель и Варгеи настойчиво призвали Украину продолжать усилия по укреплению верховенства права и борьбе с коррупцией, добавив, что устойчивая реформа судебной системы остается жизненно важным компонентом этих усилий.

ИА REGNUM напоминает, что в конце октября конституционный суд Украины отменил часть антикоррупционной реформы, в частности статью, предусматривавшую ответственность за недостоверное декларирование. 4 декабря для исправления этого решения Верховная рада приняла закон относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации. 11 декабря свои рекомендации по выходу из кризиса должна озвучить Венецианская комиссия.